Şanlıurfa'da eşlerin kavgasında kadın öldü, kocası ağır yaralandı
Şanlıurfa Siverek'te karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu eşi Pınar Bulunmaz hayatını kaybetti, kendisi ise ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşler arasında çıkan kavgada kadın öldü, kocası ağır yaralandı.
Hamidiye Mahallesi'nde Rıdvan Bulunmaz (31) ve eşi Pınar Bulunmaz (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
KAVGA SIRASINDA TABANCA ATEŞ ALDI
İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı.
KADIN ÖLDÜ, KOCASININ DURUMU AĞIR
AA'nın haberine göre; yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Rıdvan Bulunmaz ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.