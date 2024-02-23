Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da eşlerin kavgasında kadın öldü, kocası ağır yaralandı

        Şanlıurfa'da eşlerin kavgasında kadın öldü, kocası ağır yaralandı

        Şanlıurfa Siverek'te karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu eşi Pınar Bulunmaz hayatını kaybetti, kendisi ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 01:53 Güncelleme: 23.02.2024 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartışmaları kanlı bitti: Kadın öldü, kocası ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşler arasında çıkan kavgada kadın öldü, kocası ağır yaralandı.

        Hamidiye Mahallesi'nde Rıdvan Bulunmaz (31) ve eşi Pınar Bulunmaz (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        KAVGA SIRASINDA TABANCA ATEŞ ALDI

        İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı.

        KADIN ÖLDÜ, KOCASININ DURUMU AĞIR

        AA'nın haberine göre; yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Rıdvan Bulunmaz ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
        #Siverek
        #haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aslan, Çekya'da dağıldı!
        Aslan, Çekya'da dağıldı!
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz!
        Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz!
        "Galatasaray özünü reddediyor"
        "Galatasaray özünü reddediyor"
        Bayraktar Akıncı TİHA'dan denizdeki hedefe tam isabet
        Bayraktar Akıncı TİHA'dan denizdeki hedefe tam isabet
        Anket: ABD'de başkanlık seçimlerini Trump kazanacak
        Anket: ABD'de başkanlık seçimlerini Trump kazanacak
        Birol Güven, Sinema Genel Müdürlüğü'ne atandı
        Birol Güven, Sinema Genel Müdürlüğü'ne atandı
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        Gezeravcı üniversitelilerle buluştu
        Gezeravcı üniversitelilerle buluştu
        Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
        Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
        Google'dan yapay zeka hamlesi!
        Google'dan yapay zeka hamlesi!
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Annesi öldükten 3 saat sonra hayatını kaybetti
        Annesi öldükten 3 saat sonra hayatını kaybetti
        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma
        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Takım otobüsüne bombalı saldırı!
        Takım otobüsüne bombalı saldırı!
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"