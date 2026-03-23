Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 8 metreden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 8 metreden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

        Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle açılan alana yaklaşık 8 metreden uçarak ters döndü. Kazada Gale Ali hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 15:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil 8 metreden uçtu: 1 ölü

        Şanlıurfa’da yol yapım çalışması nedeniyle açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki alana uçan otomobildeki Suriye uyruklu Gale Ali (45) hayatını kaybetti, sürücü Abdulrezzak Oso ise yaralandı.

        8 METREDEN UÇTU

        DHA'daki habere göre kaza; Şanlıurfa-Suruç kara yolu, organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 8 metreden yol yapım çalışması nedeniyle açılan alana uçtu.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Ters dönen araçtaki Gale Ali yaşamını yitirirken, sürücü Abdulrezzak Oso ise yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        EKİPLER ZORLANDI

        Ancak ekipler çukura inmekte zorlandı.

        SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı sürücü, halat ile bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Gale Ali’nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
