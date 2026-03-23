Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 8 metreden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da yol yapım çalışması nedeniyle açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki alana uçan otomobildeki Suriye uyruklu Gale Ali (45) hayatını kaybetti, sürücü Abdulrezzak Oso ise yaralandı.

8 METREDEN UÇTU

DHA'daki habere göre kaza; Şanlıurfa-Suruç kara yolu, organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 8 metreden yol yapım çalışması nedeniyle açılan alana uçtu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ters dönen araçtaki Gale Ali yaşamını yitirirken, sürücü Abdulrezzak Oso ise yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ZORLANDI

Ancak ekipler çukura inmekte zorlandı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, halat ile bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gale Ali’nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.