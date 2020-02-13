İHA

Diyarbakır'da akşam saatlerinde hafif şekilde yağan kar ilerleyen saatlerde yerini şiddetli kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar yağışını gören vatandaşlar şaşkınlık içinde kalırken, bazı vatandaşlar da 4 yıl aradan sonra şiddetli kar yağışının şehir merkezinde etkili olmasıyla beraber doyasıya kartopu oynayarak eğlendi.

Bazı vatandaşlar da evlerinin bulunduğu sitelerin önünde kartopu oynarken, kar yağışı nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

"KAR YAĞMASI ÇOK GÜZELDİR"

Kar yağışının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Muhittin Özkaya, "4 yıldan fazladır güzel bir kar yağışını görmedik. Kar yağması çok güzeldir ve çok sevinçliyim. Çocukluğum geldi aklıma ve kar kadar güzel bir şey yok" dedi.

"DİLERİM HER YIL BÖYLE KAR YAĞAR"

Diyarbakır'da kar yağışına hasret kaldıklarını ifade eden Serhat Balamir de, "4 yıl aradan sonra böyle şiddetli kar yağması bizleri çok mutlu etti. Dilerim her yıl böyle kar yağar" diye konuştu.

Öte yandan Diyarbakır genelinde etkili kar yağışının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

SOKAKTA HALAY ÇEKTİLER

Akşam saatlerinde ilçe merkezi ve kırsal alanlarda başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Araçların üzeri ve yolları kaplayan karı gören vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde halay çekti.

İlk kez kar gören çocuklar naylon ve leğenlerle kaymaya çalıştı. Renkli görüntülerin oluştuğu kar yağışında, bazı çocukların arabalara tutunarak kaymaya çalışması, korkulu anlara neden oldu. Uzun aradan sonra kar gören çocuklar, çok mutlu olduklarını ve daha fazla karın yağmasını istediklerini belirtti.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Bu arada etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa Valiliği tarafından il ve ilçelerde bir gün süreyle okulların tatil olduğu duyuruldu.