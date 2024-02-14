Şanlıurfa'da yıldırımın isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği ahırdaki 3 büyükbaş hayvan öldü
Giriş: 14.02.2024 - 18:27 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:27
Fırat Mahallesi Küme Evler'de, Serkan Giray'a ait çiftlikteki ahıra yıldırım isabet etti.
Ahır sahibinin durumu bildirmesiyle olay yerine Siverek Belediyesi, DEDAŞ ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
3 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
Ekiplerce yapılan incelemede, 3 büyükbaş hayvanın öldüğü belirlendi.
Ölen hayvanlar, gömülmek üzere Siverek Belediyesi ekiplerince götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.