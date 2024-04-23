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        Haberler Gündem Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

        Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 00:20 Güncelleme: 23.04.2024 - 00:22
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        Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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        Birecik-Halfeti kara yolunun çıkışında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan Mahmut (46), Bedriye (42), Önder (12) ve İbrahim Kılıç (9) ile Aydın Demir (57) yaralandı.

        Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan 2'sinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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