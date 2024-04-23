Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Birecik-Halfeti kara yolunun çıkışında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Mahmut (46), Bedriye (42), Önder (12) ve İbrahim Kılıç (9) ile Aydın Demir (57) yaralandı.
Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan 2'sinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.