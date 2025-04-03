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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa haberleri: 4 işçi göçük altında kaldı! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        4 işçi göçük altında kaldı!

        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı. Feci olayda işçilerden 1'i kurtarılırken, diğerleri için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.04.2025 - 17:14 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:11
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        4 işçi göçük altında kaldı!
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı.

        İHA'nın haberine göre işçileri kurtarma çalışmaları başlatıldı.

        Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı. 1 işçi ise kurtarıldı.

        Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

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