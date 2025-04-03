4 işçi göçük altında kaldı!
Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı. Feci olayda işçilerden 1'i kurtarılırken, diğerleri için çalışmalar sürüyor.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı.
İHA'nın haberine göre işçileri kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı. 1 işçi ise kurtarıldı.
Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.