Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
Şanlıurfa'da, 25 Mart tarihinde evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 30 yaşındaki Yusuf Öden, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Öden'in yakınları, saldırıyla ilgisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerini ateşe verdi
Şanlıurfa'da olay, 25 Mart gecesi Viranşehir’e bağlı Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından evinde silahla vurulan Yusuf Öden (30), ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATA BİR AY TUTUNABİLDİ
İlk müdahalesi burada yapılan Öden, hayati tehlikesi nedeniyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık bir aydır tedavi gören Öden, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YAKINLARI EVLERİ ATEŞE VERDİ
Öden’in ölüm haberinin ardından yakınları, saldırıyla ilişkili olduğu ileri sürülen kişilerin evlerine yönelerek saldırı girişiminde bulundu.
JANDARMA MÜDAHALE ETTİ
Bazı evleri ateşe vermeye çalışan gruba jandarma müdahale etti, çıkan yangınlar ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINDA
Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Elgün Mahallesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.