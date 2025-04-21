Şanlıurfa'da olay, 25 Mart gecesi Viranşehir’e bağlı Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından evinde silahla vurulan Yusuf Öden (30), ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATA BİR AY TUTUNABİLDİ İlk müdahalesi burada yapılan Öden, hayati tehlikesi nedeniyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık bir aydır tedavi gören Öden, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI EVLERİ ATEŞE VERDİ Öden’in ölüm haberinin ardından yakınları, saldırıyla ilişkili olduğu ileri sürülen kişilerin evlerine yönelerek saldırı girişiminde bulundu.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ Bazı evleri ateşe vermeye çalışan gruba jandarma müdahale etti, çıkan yangınlar ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.