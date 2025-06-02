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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmak için suya giren 45 yaşındaki Nazif Canbolat, hayatını kaybetti. Canbolat'ın yeğeni ise çevredekiler tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:25 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:57
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        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
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        Şanlıurfa'da yürek yakan olay, dün öğle saatlerinde Bozova'ya bağlı Kasımkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sıcaktan bunalan ismi öğrenilemeyen çocuk, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi.

        ÇOCUK ÇIRPINMAYA BAŞLADI

        DHA'daki habere göre bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren çocuk, suda çırpınmaya başladı.

        İYİ YÜZME BİLMİYORDU

        Durumu fark eden amcası Nazif Canbolat, onu kurtarmak için suya atladı. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Canbolat, akıntının da etkisiyle kayboldu. Çocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaptığı aramada Canbolat’ın cansız bedenine ulaşıldı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Sudan çıkarılan Nazif Canbolat’ın cenazesi, Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Şanlıurfa
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