KOMANDOLAR MARŞLA UĞURLANDI
Şanlıurfa´da yaşanan sel felaketinin ardından bölgede görev alan Mehmetçik, okunan `Komando Andı´yla görevlerini tamamlayarak birliklerine geri döndü.
Şanlıurfa´da 14-15 Mart'taki selin ardından arama kurtarma çalışmaları bitti, bölgeye sevk edilen komandolar, iş yerlerine ve evlere dolan çamur ve balçık yığınlarını kaldırarak, ellerinde küreklerle temizlik yaptı. Kentte zarara yol açan selin izlerini bir haftada silen Mehmetçik için veda töreni düzenlendi. Selde görev alan Siirt Jandarma Özel Harekat Taburu, Diyarbakır Jandarma Komando birlikleri ve Diyarbakır güvenlik korucuları, Batman Jandarma Komando birlikleri ve Batman güvenlik korucuları, Mardin Jandarma Komando birlikleri ve Mardin güvenlik korucularından oluşan 2 bin 565 jandarma komando ve güvenlik korucuları selin vurduğu Süleymaniye Mahallesi'nden 'Komando Andı' okuyarak birliklerine alkışlarla uğurlandı. Uğurlama törenine, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Uğurlama töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, "Bu millete size teşekkür ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum hepinizin yolu bahtı açık olsun" dedi.
Uğurlama töreninde oldukça duygusal anlar yaşandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-03-21 17:28:31
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