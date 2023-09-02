Şanlıurfa´da, 'kanunsuz silahlanmaya hayır' operasyonunda 57 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, 710 jandarma personelinin katılımıyla kent genelinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'kanunsuz silahlanmaya hayır' adlı operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silahla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezi ve 13 ilçede belirlediği adreslere, 710 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dronların da kullanıldığı operasyonda, jandarma özel harekat ekipleri bazı evlere koçbaşı kullanarak girdi. 57 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda; 4 uzun namlulu tüfek, 15 ruhsatsız tabanca, 20 av tüfeği, 3 bin 842 mermi, 53 şarjör ile 2 dürbün ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-09-02 11:02:49