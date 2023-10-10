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        Çocuklara şişi, babaları batırmış

        ŞANLIURFA'da,zikir sırasında vücutlarına şiş batırılırken çekilen görüntüler üzerine devlet korumasına alınan Suriyeli 4 çocuğun babaları gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:14 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:15
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        Çocuklara şişi, babaları batırmış
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        ŞANLIURFA'da,zikir sırasında vücutlarına şiş batırılırken çekilen görüntüler üzerine devlet korumasına alınan Suriyeli 4 çocuğun babaları gözaltına alındı.

        Kentte, iddiaya göre Rufai tarikatı mensupları bir araya gelip zikir yaptı. Çocukların da olduğu ortamda, 4 çocuğun vücuduna şiş saplandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiye yol açan görüntüler üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Vücutlarına şiş batırılan ismi açıklanmayan 4 çocuk, devlet korumasına alındı. Görüntülerin incelenmesinden sonra çocukların vücuduna şiş batırdığı belirlenen Suriye uyruklu Abdullah El Abdu, İsmail Alcesem, Bahattin Alcesem ve Ahmet Alcesem polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Emniyette sorgularına başlanan Suriye uyruklu şüpheliler, vücuduna şiş batırılan çocukların kendi çocukları olduğunu ifade etti. Şüpheliler, zikirde şiş batırmanın ritüel olduğunu ve karın bölgesinin yumuşak kısmına batırdıkları şişlerin herhangi bir zararının bulunmadığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli baba, adliyeye sevk edildi.

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