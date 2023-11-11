Şanlıurfaspor - Ümraniyespor: 0-1

STAT:Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Kadir Beyaz, Haydar Avcı

ŞANLIURFASPOR: Tokotaev - Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, N'Diaye, Mboula, Barış Gök, Enver Cenk Şahin (Dk. 76 Adem Eren Kabak), Donsah (Dk. 46 Cumali Bişi), Abdullah Aydın (Dk. 86 Özgür Baran Aksaka), Mert Çapar (Dk. 65 Barış Ekincier), Toure (Dk. 76 Muhammet Arslantaş)

ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed Damlu - Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Cofie (Dk. 84 Mustafa Eser), Diniyev, Serkan Göksu (Dk. 84 İlhami Siraçhan Nas), Onur Ayık (Dk. 72 Uğur Kaan Yıldız), Emre Demir (Dk. 58 Melih Okutan), Klonaridis (Dk. 72 Bregu)

GOL: Dk. 17 Onur (Ümraniye)

SARI KARTLAR: Mboula (Şanlıurfaspor) - Diniyev, Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser (Ümraniyespor)

1'inci Lig'in 12´nci hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor, sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

17'nci dakikada Serkan´ın pasıyla kale önünde topla buluşan Onur, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

DHA-Spor - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

2023-11-11 19:02:29

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