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        Şanlıurfa'daki silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 5 yaralı

         ŞANLIURFA'nınSuruçilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Yağmur (27) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 22:18 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:20
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        Şanlıurfa'daki silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 5 yaralı
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         ŞANLIURFA'nınSuruçilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Yağmur (27) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Mürşitpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Yağmurlu ve Kütüs ailesi fertleri yolda karşılaştı. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 6 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İsmail Yağmurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

        Öte yandan, kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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