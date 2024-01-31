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        Akraba ailelerin arazi kavgası; 3 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kuzenlerin silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:08 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:10
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        Akraba ailelerin arazi kavgası; 3 yaralı
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        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kuzenlerin silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı.

        Siverek ilçesi Kale Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan İren ailesi fertleri arasında, bugün öğleden sonra, çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan Bedir İren (34), Metin İren (37) ve Mehmet İren (22) yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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