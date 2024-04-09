Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Balıklıgöl bölgesindeki Akarbaşı Caddesi’nde otobüs durağına yanaşan kamyonetin kasasına 9 kadın bindi. Kadınlar üstü açık kamyonette korunaksız şekilde ayakta seyahat etti. Kadınlar sırılsıklam olurken, bir süre sonra kamyonet gözden kayboldu. Kadınların trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

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