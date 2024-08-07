Şanlıurfa'da 3 çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı

Olay, dün öğle saatlerinde Ceylanpınar ilçesi Seydo Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yatan başıboş köpekler, yoldan geçen 3 çocuğa saldırdı. Olayı gören bir kadın, köpekleri uzaklaştırıp çocukları saldırıdan korumaya çalıştı. Çocuklar korkuyla sokaktan uzaklaşırken, yaşananlar ise bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye sanayi kaydedildi.

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