Şanlıurfa'da otomobil, iş makinesine çarptı: 1 ölü

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Yunus Bülbül'ün kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil, önündeki iş makinesine çarptı. Kazanın ardından ağır yaralanan Bülbül, olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bülbül, burada kurtarılamadı.

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