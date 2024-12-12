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        Şanlıurfa'da otomobil, iş makinesine çarptı: 1 ölü

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Bülbül (27), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:54 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:55
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        Şanlıurfa'da otomobil, iş makinesine çarptı: 1 ölü
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        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Bülbül (27), hayatını kaybetti.

        Kaza, Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Yunus Bülbül'ün kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil, önündeki iş makinesine çarptı. Kazanın ardından ağır yaralanan Bülbül, olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bülbül, burada kurtarılamadı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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