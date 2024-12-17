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        Yol ortasında tartıştığı kişiler tarafından dövüldü

        ŞANLIURFA'da yol ortasında çıkan tartışmada bir grubun saldırısına uğrayan kişi, tekme tokat dövüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:30
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        Yol ortasında tartıştığı kişiler tarafından dövüldü
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        ŞANLIURFA'da yol ortasında çıkan tartışmada bir grubun saldırısına uğrayan kişi, tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Sarayönü Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yol ortasında taraflardan biri tekme ve tokatlarla dövüldü. Kavga, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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