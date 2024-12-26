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        Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı

        ŞANLIURFA'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:10 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:15
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        Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı
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        ŞANLIURFA’da jandarma ekipleri tarafından terör örgütleri PKK ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK üyesi oldukları ve propagandasını yaptığı belirlenen 3 ve DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 av tüfeği, 115 mermi ile dijital materyaller de ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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