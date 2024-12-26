Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı

ŞANLIURFA’da jandarma ekipleri tarafından terör örgütleri PKK ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK üyesi oldukları ve propagandasını yaptığı belirlenen 3 ve DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 av tüfeği, 115 mermi ile dijital materyaller de ele geçirildi.