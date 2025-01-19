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        Yol kesen bıçaklı zorbayı dövüp, polise teslim ettiler

        ŞANLIURFA'da, elindeki bıçakla yoldan geçenleri tehdit ettiği belirtilen Mustafa K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 18:39 Güncelleme: 19.01.2025 - 18:45
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        Yol kesen bıçaklı zorbayı dövüp, polise teslim ettiler
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        ŞANLIURFA'da, elindeki bıçakla yoldan geçenleri tehdit ettiği belirtilen Mustafa K. (26), mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi.

        Olay, öğleden sonra Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen Mustafa K., elindeki bıçakla yoldan geçenlere bağırarak tehdit etmeye başladı. Mahalle sakinleri uyarılara rağmen uzaklaşmayan Mustafa K.'yı darbetti ve polise haber verdi. Mustafa K., kısa süre sonra adrese gelen polise teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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