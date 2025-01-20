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        Yoldan geçenleri bıçakla tehdit edince dövülüp polise teslim edilen şüpheli serbest bırakıldı

        ŞANLIURFA'da elindeki bıçakla yoldan geçenleri tehdit ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından dövülüp polise teslim edilen Mustafa K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 13:50 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:55
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        Yoldan geçenleri bıçakla tehdit edince dövülüp polise teslim edilen şüpheli serbest bırakıldı
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        ŞANLIURFA'da elindeki bıçakla yoldan geçenleri tehdit ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından dövülüp polise teslim edilen Mustafa K. (26), emniyetteki işlemlerinin ardından, hakkında şikayetçi olunmayınca serbest bırakıldı.

        Karaköprü Mahallesi'nde dün uyuşturucu kullandığı öne sürülen Mustafa K., elindeki bıçakla çevresindekilere bağırıp tehditler savurdu. Uyarılara rağmen bölgeden uzaklaşmayan Mustafa K., mahalleli tarafından tekme tokat dövülüp, çağırılan polise teslim edildi. Hastanede tedavisi yapılan Mustafa K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşsiz olduğu öğrenilen Mustafa K., kendisini darbeden mahalleliden şikayetçi olmadığını belirtti. Mahalleli de şikayetçi olmayınca Mustafa K., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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