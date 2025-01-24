Şanlıurfa'da kamyonetten düşen süngerlerin yola saçılması kamerada

Şehir içi yük taşımacılığı yapan ve plakası belirlenemeyen kamyonetin kasasına yerleştirilen onlarca yatak süngerini tutan ip koptu. Süngerler yola saçılırken, arkadan gelen araç sürücüleri, kaza tehlikesi geçirdi. Kamyonet sürücüsü durumu fark edip durdu. Yola saçılan süngerler toplanarak, trafiğin normale dönmesini sağlandı. Süngerlerin düşme anı, arkadan gelen bir araçta seyahat edenler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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