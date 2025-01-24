Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kamyonetten düşen süngerlerin yola saçılması kamerada

        ŞANLIURFA'da hareket halindeki kamyonetin kasasındaki yatak süngerleri, bağlandıkları ipin kopması sonucu yola saçıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:56 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kamyonetten düşen süngerlerin yola saçılması kamerada
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da hareket halindeki kamyonetin kasasındaki yatak süngerleri, bağlandıkları ipin kopması sonucu yola saçıldı. O anlar, cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

        Şehir içi yük taşımacılığı yapan ve plakası belirlenemeyen kamyonetin kasasına yerleştirilen onlarca yatak süngerini tutan ip koptu. Süngerler yola saçılırken, arkadan gelen araç sürücüleri, kaza tehlikesi geçirdi. Kamyonet sürücüsü durumu fark edip durdu. Yola saçılan süngerler toplanarak, trafiğin normale dönmesini sağlandı. Süngerlerin düşme anı, arkadan gelen bir araçta seyahat edenler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi
        Şanlıurfa'da kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi
        Haliliye Belediyesi tarafından yıllık 450 ton geri dönüştürülebilir atık to...
        Haliliye Belediyesi tarafından yıllık 450 ton geri dönüştürülebilir atık to...
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi açıldı
        Şanlıurfa'da "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi açıldı
        Uyuşturucuyu bırakanlara iş imkanı
        Uyuşturucuyu bırakanlara iş imkanı