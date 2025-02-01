Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da adliye bahçesinde kavga kamerada: 16 yaralı, 15 gözaltı

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile, şikayet için gittikleri adliye bahçesinde kavga etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 01:31 Güncelleme: 01.02.2025 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da adliye bahçesinde kavga kamerada: 16 yaralı, 15 gözaltı
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile, şikayet için gittikleri adliye bahçesinde kavga etti. Polisin güçlükle sonlandırdığı olayda 3'ü polis 16 kişi yaralanırken, 15 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Kavga, akşam saatlerinde Güney Mahallesi'ndeki Siverek Adliye binası bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye bağlı Yığınot Mahallesi'nde oturan akraba iki aile arasında sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ. (56) hakkındaki şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.İ. adliyeye sevk edilirken, kavga eden iki aile fertleri de şikayette bulunmak üzere adliyeye gitti. Adliye bahçesinde karşılaşan aileler arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        3’Ü POLİS 16 YARALI, 15 GÖZALTI

        İhbar üzerine adliyeye sevk edilen takviye polis ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Kavgada 3'ü polis memuru 16 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı.

        Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        Fenerbahçe, Mimovic transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Mimovic transferini açıkladı!
        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
        Beşiktaş'ta Onuachu zirvesi!
        Beşiktaş'ta Onuachu zirvesi!
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        Kaza geliyorum demez!
        Kaza geliyorum demez!
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da acil serviste bıçaklı kavga kamerada : 5 yaralı
        Şanlıurfa'da acil serviste bıçaklı kavga kamerada : 5 yaralı
        Şanlıurfa'da evden ziynet eşyası çalan 3 zanlı gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da evden ziynet eşyası çalan 3 zanlı gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavgada 16 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavgada 16 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın öldü; kaza kamerada
        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın öldü; kaza kamerada
        Şanlıurfaspor defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu transfer etti
        Şanlıurfaspor defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu transfer etti
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı