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        Freni boşalan kamyonun 3 araca çarpıp, sürüklediği otomobille köprüden uçtuğu kaza kamerada: 3 ölü, 22 yaralı (2)

        ŞANLIURFAVALİLİĞİ: 3 ÖLÜ, 22 YARALIŞanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesinde freni boşalan bir kamyonun önüne kattığı araçlarla birlikte köprünün üzerinden düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 02:42 Güncelleme: 03.02.2025 - 02:45
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        Freni boşalan kamyonun 3 araca çarpıp, sürüklediği otomobille köprüden uçtuğu kaza kamerada: 3 ölü, 22 yaralı (2)
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        ŞANLIURFAVALİLİĞİ: 3 ÖLÜ, 22 YARALI

        Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesinde freni boşalan bir kamyonun önüne kattığı araçlarla birlikte köprünün üzerinden düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığı belirtilerek şöyle denildi:

        “02.02.2025 Pazar günü saat 22.00 sularında Birecik ilçemizde Birecik Köprüsü üzerinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Büyük üzüntü duyduğumuz bu kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

        2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Öte yandan kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 2’sinin kimlikleri belirlendi. Kazada vefat edenlerin Ahmet Casım ve Müslüm Çakmak olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden ve kadın olduğu öğrenilen 3’üncü kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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