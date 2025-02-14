Erkekler Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş
SALON:11 Nisan Spor SalonuHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ayşe Nur YazıcıoğluMERSİN SPOR: Olaseni 12, Paco Cruz 5, Emre Tanışan, Cobbs 16, Efianayi 5, Peneiro 11, Kartal Özmızrak, Kairys 2, Canberk Kuş 12, Tevfik Akdamar BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Berk Uğurlu 11, Mathews 18, Needham 8, Terry 4, Allman 10, Sleva 15, Plavsic 3, Yiğit Arslan 6, Morgan 8, Kerem KOnan 1'İNCİ PERİYOT: 12-23 DEVRE: 33-393'ÜNCÜ PERİYOT:55-60ING Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında, Şanlıurfa'da oynanan maçta Mersin Spor'u 83-63 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka, finale yükseldi.
SALON:11 Nisan Spor Salonu
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
MERSİN SPOR: Olaseni 12, Paco Cruz 5, Emre Tanışan, Cobbs 16, Efianayi 5, Peneiro 11, Kartal Özmızrak, Kairys 2, Canberk Kuş 12, Tevfik Akdamar
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Berk Uğurlu 11, Mathews 18, Needham 8, Terry 4, Allman 10, Sleva 15, Plavsic 3, Yiğit Arslan 6, Morgan 8, Kerem KOnan
1’İNCİ PERİYOT: 12-23
DEVRE: 33-39
3’ÜNCÜ PERİYOT:55-60
ING Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında, Şanlıurfa’da oynanan maçta Mersin Spor’u 83-63 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka, finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla siyah-beyazlı ekipten Jonah Mathews oldu.
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