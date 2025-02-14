Erkekler Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş

ING Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında, Şanlıurfa’da oynanan maçta Mersin Spor’u 83-63 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka, finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla siyah-beyazlı ekipten Jonah Mathews oldu.

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