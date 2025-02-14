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        Erkekler Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş

        SALON:11 Nisan Spor SalonuHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ayşe Nur YazıcıoğluMERSİN SPOR: Olaseni 12, Paco Cruz 5, Emre Tanışan, Cobbs 16, Efianayi 5, Peneiro 11, Kartal Özmızrak, Kairys 2, Canberk Kuş 12, Tevfik Akdamar BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Berk Uğurlu 11, Mathews 18, Needham 8, Terry 4, Allman 10, Sleva 15, Plavsic 3, Yiğit Arslan 6, Morgan 8, Kerem KOnan 1'İNCİ PERİYOT: 12-23 DEVRE: 33-393'ÜNCÜ PERİYOT:55-60ING Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında, Şanlıurfa'da oynanan maçta Mersin Spor'u 83-63 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka, finale yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 20:24 Güncelleme: 14.02.2025 - 20:30
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        Erkekler Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş
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        SALON:11 Nisan Spor Salonu

        HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

        MERSİN SPOR: Olaseni 12, Paco Cruz 5, Emre Tanışan, Cobbs 16, Efianayi 5, Peneiro 11, Kartal Özmızrak, Kairys 2, Canberk Kuş 12, Tevfik Akdamar

        BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Berk Uğurlu 11, Mathews 18, Needham 8, Terry 4, Allman 10, Sleva 15, Plavsic 3, Yiğit Arslan 6, Morgan 8, Kerem KOnan

        1’İNCİ PERİYOT: 12-23

        DEVRE: 33-39

        3’ÜNCÜ PERİYOT:55-60

        ING Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında, Şanlıurfa’da oynanan maçta Mersin Spor’u 83-63 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka, finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla siyah-beyazlı ekipten Jonah Mathews oldu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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