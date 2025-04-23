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        Otomobil, park halindeki 3 araca çarpıp devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'da, park halindeki 3 araca çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Abdulsamet Şeyhanlıoğlu (35) ve akrabası Mehmet Şeyhanlıoğlu (36) hayatını kaybetti, Mehmet Zafer Bağdat (36) da yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:41 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:41
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        Otomobil, park halindeki 3 araca çarpıp devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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        ŞANLIURFA'da, park halindeki 3 araca çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Abdulsamet Şeyhanlıoğlu (35) ve akrabası Mehmet Şeyhanlıoğlu (36) hayatını kaybetti, Mehmet Zafer Bağdat (36) da yaralandı.

        Kaza, dün gece, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulsamet Şeyhanlıoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 34 EDP 708 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle park halindeki 3 araca çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, sürücü Abdulsamet Şeyhanlıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı çıkarılan Mehmet Zafer Bağdat ve Mehmet Şeyhanlıoğlu ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Şeyhanlıoğlu da doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Akraba 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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