Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa merkezli 'change' operasyonunda 5 tutuklama

        ŞANLIURFAmerkezli 6 ilde düzenlenen 'change' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 12:57 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa merkezli 'change' operasyonunda 5 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFAmerkezli 6 ilde düzenlenen 'change' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri 6 aylık teknik takip sonucunda, depremde enkaz altında kalan veya kazalarda hurdaya çıkan araçların bilgilerini kullanan organize bir yapıyı deşifre etti. Çalışmalar sonucunda, yurt dışından Türkiye'ye getirilen araçlara, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının kopyalandığı tespit edildi. Kriminal incelemeler neticesinde, 'change' yapıldığı değerlendirilen 22 araca ulaşıldı. Şanlıurfa merkezli olarak Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 araca el konulurken, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da dolu; tarım arazileri zarar gördü
        Şanlıurfa'da dolu; tarım arazileri zarar gördü
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da etkili olan doluda bazı tarım alanları zarar görd...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da etkili olan doluda bazı tarım alanları zarar görd...
        Şanlıurfa'da etkili olan doluda bazı tarım alanları zarar gördü
        Şanlıurfa'da etkili olan doluda bazı tarım alanları zarar gördü
        Şanlıurfa'da "Bağımlılığın Önlenmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı
        Şanlıurfa'da "Bağımlılığın Önlenmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı
        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı
        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı
        Şanlıurfa merkezli 6 ildeki "change" araç operasyonunda yakalanan 5 zanlı t...
        Şanlıurfa merkezli 6 ildeki "change" araç operasyonunda yakalanan 5 zanlı t...