Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çoban öldü

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, yol kenarında koyun otlatırken otomobilin çarptığı çoban Mehmet Aksak (51), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gümüş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Ahmet A.'nın (28) kullandığı otomobil, yol kenarında koyun otlatan Mehmet Aksak’a çarptı. Otomobil şarampole devrilirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Aksak, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aksak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ahmet A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.