Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çoban öldü

        ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, yol kenarında koyun otlatırken otomobilin çarptığı çoban Mehmet Aksak (51), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çoban öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, yol kenarında koyun otlatırken otomobilin çarptığı çoban Mehmet Aksak (51), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gümüş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Ahmet A.'nın (28) kullandığı otomobil, yol kenarında koyun otlatan Mehmet Aksak’a çarptı. Otomobil şarampole devrilirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Aksak, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aksak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ahmet A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan cezaevine girdi
        Ümit Karan cezaevine girdi
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Yeşilay Şubesince "Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı" semineri düzen...
        Şanlıurfa Yeşilay Şubesince "Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı" semineri düzen...
        Düşen kuzenini kurtarmaya çalışırken birlikte boğulmuşlar
        Düşen kuzenini kurtarmaya çalışırken birlikte boğulmuşlar
        "Harran İnsanlık Tarihi, Astronomi ve Bilim" sempozyumu Şanlıurfa'da gerçek...
        "Harran İnsanlık Tarihi, Astronomi ve Bilim" sempozyumu Şanlıurfa'da gerçek...
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama
        Şanlıurfa'da 2 yılda 54 kişi boğuldu
        Şanlıurfa'da 2 yılda 54 kişi boğuldu
        Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı