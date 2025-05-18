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        Şanlıurfa'da trafoyu onarmaya çalışırken akıma kapılarak öldü

        ŞANLIURFA'da, arızalanan trafoyu onarmaya çalışırken akıma kapılan Orhan Uçar (43), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 18:35 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:40
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        Şanlıurfa'da trafoyu onarmaya çalışırken akıma kapılarak öldü
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        ŞANLIURFA’da, arızalanan trafoyu onarmaya çalışırken akıma kapılan Orhan Uçar (43), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Koçak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kesintilerinden dolayı arızalanan trafoda onarım yapmak isteyen Orhan Uçar, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Uçar’a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Uçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Uçar’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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