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        Polisin 'Dur' ihtarına ateş açarak karşılık verdi; bacağından vurularak yakalandı

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçıp, uzun namlulu tüfekle ekiplere ateş açan Ramazan Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 02:40 Güncelleme: 28.05.2025 - 02:45
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        Polisin 'Dur' ihtarına ateş açarak karşılık verdi; bacağından vurularak yakalandı
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        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçıp, uzun namlulu tüfekle ekiplere ateş açan Ramazan Ç., gizlenmek için girdiği binaya düzenlenen operasyonda vurularak etkisiz hale getirilip, yakalandı.

        Olay, gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, hakkında 'İş yeri kurşunlama' suçundan dolayı yakalama kararı bulunan Ramazan Ç.'nin 01 BB 419 plakalı kiralık araç ile ilçede olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Ramazan Ç.'nin kullandığı otomobili Mevlana Celalettin Rumi Bulvarı'nda durdurmak istedi. Polislerin 'Dur' ihtarında bulunduğu Ramazan Ç., oluşturulan kontrol noktasındaki polislere uzun namlulu tüfekle ateş açarak otomobiliyle kaçmaya başladı. Ramazan Ç. daha sonra ara sokakta aracını terk edip, yaya olarak kaçışını sürdürdü. Ekiplerin takip ettiği Ramazan Ç., mahalledeki bir binaya girdi.

        POLİSLE ÇATIŞTI

        Takviye olarak bölgeye aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Şüphelinin girdiği binanın bulunduğu sokak ve çevresini kuşatan ekipler, 'Teslim ol' çağrısı yaptığı Ramazan Ç.'nin ateş açması üzerine karşılık verdi. Polis ekipleri tarafından bacağından vurulup, etkisiz hale getirilerek yakalanan Ramazan Ç., ambulansla tedavi için Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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