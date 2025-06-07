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        Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga; 3 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında sokak ortasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:12 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:15
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        Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga; 3 yaralı
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        ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında sokak ortasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Şirinkuyu Mahallesi'nde komşu iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki aile bireylerinin de katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafları güçlükle ayırırken, kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin bazı kişileri gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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