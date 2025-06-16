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        Şanlıurfa'da kanala düşen Bünyamin'i kurtarmak için suya atlayan Suriyeli gencin cesedi bulundu

        ŞANLIURFA'da 3 gün önce sulama kanalına düşen Bünyamin Çiçek'i (12) kurtarmak için suya atlayan Suriyeli Muhammed El Hüseyin'in (25) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 20:46 Güncelleme: 16.06.2025 - 20:50
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        Şanlıurfa'da kanala düşen Bünyamin'i kurtarmak için suya atlayan Suriyeli gencin cesedi bulundu
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        ŞANLIURFA’da 3 gün önce sulama kanalına düşen Bünyamin Çiçek’i (12) kurtarmak için suya atlayan Suriyeli Muhammed El Hüseyin’in (25) cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan küçük Bünyamin’i arama çalışmaları ise sürüyor.

        Olay, geçen cumartesi günü saat 19.00 sıralarında, Şeyhçoban Mahallesi’nden geçen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, kanal kenarında yürüyen Bünyamin Çiçek dengesini kaybederek suya düştü. Durumu gören Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin, çocuğu kurtarmak amacıyla kanala atladı. Akıntıya kapılan iki kişi kısa sürede gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 3 gün sonra, Muhammed El Hüseyin’in cesedini suya girdiği noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Harran Regülatörü bölgesinde buldu. El Hüseyin’in cansız bedeni sudan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Henüz ulaşılamayan Bünyamin Çiçek’i arama çalışmaları ise devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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