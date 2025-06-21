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        Şanlıurfa'da hırdavat dükkanı yandı

        ŞANLIURFA'da bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 18:52 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:55
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        Şanlıurfa'da hırdavat dükkanı yandı
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        ŞANLIURFA’da bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

        Yangın, Evren Sanayi Sitesi’nde yer alan bir hırdavat dükkanında meydana geldi. Hafta sonu nedeniyle kapalı olan iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen alev ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, dükkanın tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dükkanda büyük çapta hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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