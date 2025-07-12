Seyir halindeyken alev alan TIR yandı

Sabah saatlerinde Ceylanpınar’dan Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu TIR'daki yangın söndürüldü.

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