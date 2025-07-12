Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Seyir halindeyken alev alan TIR yandı

        ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyir halindeyken alev alan TIR yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Sabah saatlerinde Ceylanpınar’dan Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu TIR'daki yangın söndürüldü.

        TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da TIR'ın atına giren otomobilin sürücüsü yaralandı, oğlu öldü
        Şanlıurfa'da TIR'ın atına giren otomobilin sürücüsü yaralandı, oğlu öldü
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu 10 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu 10 gözaltı
        Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfalı gönüllü, 63 bin fidanı toprakla buluşturmaya hazırlanıyor
        Şanlıurfalı gönüllü, 63 bin fidanı toprakla buluşturmaya hazırlanıyor
        Şanlıurfa'da kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu