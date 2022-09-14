Şanlıurfa'da Yeşilay gönüllülük seferberlik başlattı

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şanlıurfa Şubesince bağımlılıkla mücadele kapsamında "Sende gel gönüllü ol" kampanyası başlatıldı.
Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, yazılı açıklamasında, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi olarak bağımlılıkla mücadele kapsamında tüm toplumu kapsayacak bir çalışmayla gönüllülük seferberliği başlattıklarını belirtti.
Bağımlılık konusunda duyarlı olan herkesi gönüllü olmaya davet eden Çiftçi, şunları kaydetti:
"Tüm gönüllü vatandaşlarımızı zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya ve gönüllü olduktan sonra bilinçlendirme çalışmalarında birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Gönüllü olmak için (https://www.yesilay.org.tr/tr/kayit-ol/gonullu-kayit) linkini tıklayarak kayıt yapabilirler. Bu mücadeleyi hep birlikte gençlerimiz, geleceğimiz ve temiz bir toplum için sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda desteklerini bekliyoruz."