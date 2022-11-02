Şanlıurfa'da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada12 kilogram skunk bulundu.

Araçtaki zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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