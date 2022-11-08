Karadağ Kayak Merkezinde otel inşaat devam ediyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacadağ Kayak Merkezi alanında yaptırılan otel inşaat çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre kent merkezin 150, Siverek ilçesine ise 60 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde kış turizmine büyük katkı sağlayacak olan otel inşaat çalışmaları hızla ilerliyor.
Bölgenin tek kayak merkezi olma özelliğine sahip Karacadağ Kayak Merkezi, bünyesindeki otel ve sosyal donatı alanlarının tamamlanmasıyla kış turizminden de adından söz ettirecek. Yapılar, en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.