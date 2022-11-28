Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

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ŞANLIURFA (AA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Karaköprü Belediyesini ziyaret etti.

Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Alpay, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Ayhan, ziyaretinden dolayı Alpay'a teşekkür etti.

Alpay daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e makamında ziyarette bulundu.



Bakan Yardımcısı Alpay, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi de ziyaret ederek bir süre görüştü.

Alpay'a ziyaretlerinde yöresel ürünler hediye edildi.

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