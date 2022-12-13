Şanlıurfa'da çaldığı kepçeyi Osmaniye'de sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çalınan kepçe Osmaniye'de bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Arslan, Bulaklı Mahallesi'nde 8 Aralık'ta tarlasında kepçeyle çalıştıktan sonra aracını park edip evine döndü.

Sabah tarlaya giden Arslan, kepçeyi bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, yaptığı çalışmalarda kepçenin Osmaniye'ye götürülerek satıldığını tespit etti.

Ekipler, aracı çaldığı iddiasıyla N.A'yı gözaltına aldı.

Halfeti'ye getirilen kepçe Arslan'a teslim edildi.



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