Halfeti'de millet kıraathanesi hizmete girdi

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ŞANLIURFA (AA) - Halfeti Belediyesi tarafından yaptırılan millet kıraathanesi hizmette girdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde hizmete sunulan kıraathaneyi ziyarete eden Belediye Başkanı Şeref Albayrak, çocuklara kitap hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Albayrak, söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güzel bir projeyi ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:



"Göreve başladığımız günden itibaren hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliği yapacağız dedik. Hamdolsun 7'den 70'e tüm hemşerilerimiz modern ve nezih bir ortamda kitap, dergi, gazetelerini okuyarak keyifle vakit geçirebilecekleri önemli bir eseri daha ilçemize kazandırdık. İçerisinde kütüphane, kitap kafe ve çocuk oyun salonunun bulunduğu millet kıraathanemiz bu gün itibariyle hizmet vermeye başladı. Yarınlarımızın teminatı gençlerimiz, çocuklarımız, ailelerimiz kitaplarını okurken çay, kahve ve kek, internet gibi hizmetler ücretsiz sunulacak."

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