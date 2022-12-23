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"İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" Şanlıurfa, yeni yılın gözde şehri olmayı hedefliyor

AA

"İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" Şanlıurfa, yeni yılın gözde şehri olmayı hedefliyor

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN - İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" seçilen Şanlıurfa, turizmde yakaladığı hareketliliği gelecek yıl 2 katına çıkarmayı hedefliyor.

"Peygamberler şehri" olarak da anılan, inanç ve kültür turizminde önemli yere sahip Şanlıurfa, konuklarına Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, neolitik döneme ait yeni eserlere ulaşılan Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi birçok önemli noktayı gezme imkanı sunuyor.

Şanlıurfa, 2022 yılında 1 milyonu aşan konaklamalı yerli ve yabancı turist sayısını, "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" seçilmesiyle yeni yılda artırmayı hedefliyor.

- Yeni yılın ilk günlerinde lansman yapılacak

Vali Salih Ayhan, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın kadim bir geçmişi ve inanç merkezi olması dolayısıyla İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" seçildiğini anımsattı.

Kentin turizm hareketliliğini verilen bu unvanla daha da artırmayı amaçladıklarını aktaran Ayhan, sürecin iyi yürütülmesi için Valilik koordinesinde içinde yerel yönetimler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı şekilde çalışma yaptıklarını ifade etti.

Ayhan, 2023 yılı geneline yayılacak programlar hazırladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu payeyi çok iyi anlamlandırmamız gerekli. 2022 yılındaki verilerimize baktığımız zaman konaklamalı 1 milyonu geçtik. Yani Şanlıurfa bu konaklama rakamına göre gerçekten iyi bir ivme yakalamış. Bunu günübirliklerle değerlendiğimiz zaman 4-5 milyonluk bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Göbeklitepe, Balıklıgöl merkez olmak üzere Şanlıurfa'nın kadim tarihini görmeye, onu anlamlandırmaya, o tarihi yaşamaya olağanüstü bir talebin olduğunu söyleyebilirim. Tabi 2023'te, 2022'den çok daha fazla ivme kazandırmamız lazım. Bunun için bütün mevcut durumumuzu gözden geçirdik. Her kurumun ne yapacağına dair hazırlıklarını yaptılar. İnşallah 2-3 Ocak'ta ilk programla diyeceğiz ki, 2023 Turizm Başkenti olan Şanlıurfa'nın ilk etkinliğini başlatmış olacağız, tabiri caizse lansman yapmış olacağız."

Her kurumun nasıl bir çalışma yürüteceğine dair çalışmalar yaptıklarını ve bu kapsamda yürütme kurulu oluşturduklarını aktaran Vali Ayhan, kentte güçlü bir birliktelik oluşturduklarını söyledi.

- "6 aydır arkadaşlarımız mutfak hazırlıklarını yaptılar"

Ayhan, Şanlıurfa'ya verilen "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" unvanını en iyi şekilde kullanmak ve ziyaretçi sayısını artırmak için yoğun mesai harcadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Biz kurumsal kapasitemiz, fiziki durumlarımız, hizmet sektöründeki durumumuz, konaklamadaki durumumuz, tarihi mekanların durumunu da göz önünde bulundurarak her alana dokunmaya çalışıyoruz, dokunuyoruz. Emin olun bu konuda 6 aydır arkadaşlarımız mutfak hazırlıklarını yaptılar. Şunu söyleyebilirim, geçmiş dönemdeki bu paye verilen şehirler ki başta Konya ilimizi örnek olarak ne yapmış onu tüm detaylarıyla arkadaşlarımız incelediler ve ondan daha fazla ne yapabiliriz diye de yol haritamızı ona göre çizdik. Mutlak suretle geçen yılın 2 katı bir turist ağırlamamız gerektiğini söyleyebiliriz. Konaklamalı gelen kişi sayısının 2023 yılında 2 milyon olması lazım. Çünkü bu büyük bir payedir, uluslararası bir görevdir, tabiri caizse bunun karşılığını bizim vermemiz lazım ve buna çalışıyoruz. Hedefimiz belli, ne yapacağımız, nasıl yapacağımız belli. İyi bir işbirliğiyle 2022'ye göre 2023'te iki katı daha fazla turist ağırlayacak şekilde çalışma yapıyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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