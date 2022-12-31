Şanlıurfa'da "huzur uygulaması" gerçekleştirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2 bin polisin katılımıyla "yılbaşı huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, asayiş, narkotik suçlarla mücadele, trafik ve çevik kuvvet şubeleri ekiplerince eğlence yerleri, kafe, park ve caddelerde denetim yapıldı.

Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı.

Eğlence mekanları ve kontrol noktalarında Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimi yapan ekipler, iş yerlerinin ruhsat ve belgelerini kontrol etti.

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