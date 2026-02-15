Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süre önce boşaltılan iki katlı toprak damlı evin çökmesi üzerine çevresindeki 3 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 00:16 Güncelleme: 15.02.2026 - 00:16
        Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süre önce boşaltılan iki katlı toprak damlı evin çökmesi üzerine çevresindeki 3 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kale Mahallesi 57. Sokak'ta bir evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Siverek Belediyesine bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Evin sahiplerinin kısa süre önce başka bir yere taşındığının belirlenmesi üzerine ekipler, olası çökme riskine karşı çevredeki 3 evi de tedbiren tahliye etti.

        Çöken evin enkazının iş makinesiyle kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Güvenlik önlemlerinin alındığı sokak, belediye tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

