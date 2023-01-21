Şanlıurfa'da aranan hırsızlık zanlısı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlık suçundan aranan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı uygulamada S.Ç'nin kimlik kontrolünü yaptı.

Ekipler, S.Ç'nin hırsızlık suçundan arandığını belirledi.



Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tarafından tutuklandı.

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