Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Hilvan Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şimdi bunlar diyorlar ki biz yeni bir düzen kuracağız ama sandıktan aldığımız oyla değil genel başkanlarla bir düzen kuracağız. Milletin iradesine göre değil genel başkanların iradesine göre bir yönetim ortaya koyacağız. 'Yedi kocalı Hürmüz' misali bir yönetim tarzı öneriyorlar." dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Bozdağ, Hilvan'da Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.

Bu yıl ramazan ayına 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler ve Şanlıurfa'da yaşanan sen felaketi nedeniyle buruk girdiklerini beliren Bozdağ, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bozdağ, yeni dönemde yaraların sarılma vakti olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Biz seçimi de bu nedenle öne aldık çünkü bu büyük felaketin yıkıntılarını ortadan kaldırmak için kaybedecek zamanımız yok dedik. Seçim oldu, olacak tartışmalarını tez bir kenara koyup, hemen şimdi deyip yola koyulma ve yaraları sarmak için çalışma vaktidir. Allah'ın izniyle buradan bir kez daha söylüyorum hem Şanlıurfa'mızda deprem ve sel felaketi nedeniyle konutları hasar gören ve yıkılan vatandaşlarımızın konutlarını inşallah temel attığımız andan itibaren 1 yıl içerisinde vereceğiz. Şu ana kadar 100 bininci konutun temelini Urfa'da Sayın Cumhurbaşkanımız attı inşallah bir yıl içerisinde yaklaşık 320 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Söz verdiklerini yaptıklarını anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Şimdi yıkılan her yerde dünden verdiğimiz referanslara dayanarak yine yapacağız, daha iyisini yapacağız. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetimiz bugüne kadar dünyada da Türk milleti nezdinde de sözünde duran, verdiği sözü tutan, taahhütlerine sadık kalan vaktinde de taahhütlerini yerine getiren bir lider olarak biliniyor. Bugüne kadar sizlere verip yerine getirmediğimiz sözümüz elhamdülillah yok. Bundan sonra da öyle olacaktır. Biz biliyoruz ki itibar, güven en büyük hazinedir. Sözü senet olan siyasetçi olmak, sözünde durduğu kabul edilen siyasetçi olmak, yaparsa Tayip Erdoğan, yaparsa AK Parti yapar lafını sadece AK Partililere değil bütün partilere gönül vermiş insanlara söyletmek kolay bir iş değildir. İnşallah yeni dönemde sözlerimizin arkasında durmaya devam edeceğiz."

Gezi olaylarına, 17-25 Aralık sürecine, darbe girişimine, ekonomik saldırılara, hendek terörüne rağmen Türkiye'nin barış ve huzur adası olma vasfını koruduğunu aktaran Bozdağ, milletin iradesinden başka bir güç tanımadıklarını söyledi.

Bozdağ, Erdoğan'ın gücünü milletten aldığını anlatarak, AK Parti'nin birçok badirenin ve saldırının üstesinden geldiğini vurguladı.

Türkiye'de yeni bir dünyanın kapılarını araladıklarını dile getiren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi bunlar diyorlar ki biz yeni bir düzen kuracağız ama sandıktan aldığımız oyla değil genel başkanlarla bir düzen kuracağız. Milletin iradesine göre değil genel başkanların iradesine göre bir yönetim ortaya koyacağız. 'Yedi kocalı Hürmüz' misali bir yönetim tarzı öneriyorlar. 'Yedi kocalı Hürmüz' misali veya yedi genel başkanlı yahut da yedi liderli bırakın Türkiye'yi, bir bakkal yönetilebilir mi? Böyle bir yerde huzur, güven, istikrar olur mu? Kim kazanır? Kimse kazanmaz. Bunlar Türkiye'ye vadettikleri şeyi söyleyeyim, bir, koalisyonları sona erdiren bir sistem getirdik ama sisteme rağmen koalisyon yapacaklar, koalisyon vadediyor. İki, anlaşamazlarsa birbirlerini meclisle tehdit ediyorlar, kriz, kavga ve kaos vadediyorlar. İstikrarsızlık, zayıf bir iktidar vadediyorlar, esasında yönetilmesi zor, yönetilemez bir Türkiye vadediyorlar. Lidersiz bir Türkiye vadediyorlar. Çapsız insanlarla büyük Türkiye'nin yönetimini vadediyorlar. Elinizi vicdanınıza koyun, Türkiye kime emanet edilebilir? Kılıçdaroğlu'na mı? Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey'e. ikisi de ortada boyu ortada, hitabı ortada, karizması ortada, dirayeti ortada, cesareti ortada, hitabı ortada, yaptıkları ortada, siz oğlunuzun, kızınızın, torunlarınızın, kendinizin, ilçenizin, ilinizin, ülkenizin geleceğine emanet etseniz kime emanet edersiniz."

- "Terör örgütleri destekliyor"

Türkiye'nin istikrarının bozulmaması ve geçmişe dönmemesinin seçmenin elinde olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Güçlü bir Türkiye mi istiyoruz yoksa ABD'nin, AB'nin uydusu bir Türkiye'mi? Şimdi konuşuyorlar, terör örgütleri elebaşları açıklama yapıyor. 'Sakın Erdoğan'a vermeyin, Kılıçdaroğlu'na verin' bütün terör örgütleri, PKK'sından, FETÖ'süne alfabede harf kalmadı, hepsi hep beraber Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. Ben sorarım, Hilvanlıların, Urfalıların, aziz milletimizin menfaati terör örgütlerinin desteklediği birinin Türkiye'yi yönetmesinde midir? Yoksa terör örgütlerine Türkiye'yi de dünyayı da dar eden ve onların bu yüzden istemediği Erdoğan'ı yönetmesi gerekir. ABD, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor açık açık, Fransa da öyle. Bildiğiniz Batı eski Batı, vahşi Batı hepsi Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Soruyor mu? Türkiye'nin menfaatine olduğu için mi bunlar Kılıçdaroğlu'nu destekliyor? Hilvanlıların çıkarına olduğu için mi onu destekliyorlar. Erdoğan, kendi çıkarlarına olduğu için mi kaybetsin istiyorlar? Karar sizin, adamlar bakıyor, Türkiye'yi durdurmanın yolu Erdoğan'ı durdurmaktan geçer. Adam petrol buluyor, gaz buldu, yerli otomobil yapıyor, nükleer enerji kuruyor, uzaya astronot gönderiyor, otobanlar, hızlı trenler Türkiye'nin altını, üstüne getiriyor. Bu adam durdurulmalı diyor. Durduramazsak Türkiye'ye bir daha lahavle çekemeyiz. Allah'ın izniyle Erdoğan'ı da durduramayacaklar. Türkiye'yi de durduramayacaklar. Bundan sonra Türkiye'ye lahavle de çekemeyecekler. O millet buna izin vermeyecektir."

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