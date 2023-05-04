Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa'da depremzede çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.



Depremzede çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve afetin izlerini silmek için harekete geçen İletişim Başkanlığı, "Deprem Bölgesi Etkinlik Tırları Projesi" kapsamında Şanlıurfa'da kent merkezindeki Rabia Meydanı'nda etkinlikler düzenledi.

"Bir tır dolusu mutluluk şehrine geliyor" temasıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş, gazetecilere, benzer etkinliklerin deprem bölgesi illerinin tamamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesini hedeflediklerini vurgulayan Erbaş, "Çocuklarımız için hep birlikte olalım anlayışıyla düzenlediğimiz etkinliklerimizde hediye takdimlerimiz oldu. Katılım sağlayan ailelerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların yüzünü bir nebze de olsun güldürebildiysek ne mutlu bizlere." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan Ayşe Çelik de keyifli vakit geçirdiğini belirterek, özellikle palyaçolara çok güldüğünü dile getirdi.

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