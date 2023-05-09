Ceylanpınar'da uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı gözaltına alındı.



Turgut Özal Mahallesinde devriye gezen bekçiler, kendilerini görünce kaçan bir şüpheliyi yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı.



Şüphelinin üst aramasını yapan bekçiler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Zanlı işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.





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