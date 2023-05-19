Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Hakkı Büyük'ün (25) kullandığı 34 FS 3951 plakalı otomobil, Siverek-Kahta kara yolunun 40'ncı kilometresinde Halil Argündoğan (66) idaresindeki 08 AAG 320 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yolcu Ahmet Zengin (26) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Hakkı Büyük, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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