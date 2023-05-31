Hilvan'da spor turnuvaları düzenlendi

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ŞANLIURFA (AA) - Hilvan Yerel Eylem Grubu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından spor turnuvaları düzenlendi.

Okul sporları kapsamında Hilvan ilçesinde ortaokul ve liseler arasında birçok farklı branşlarda turnuvalar gerçekleştirildi.

10-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen masa tenisi, kort tenis, dart, halat çekme, koşu ve futbol müsabakaları heyecanlı maçlara sahne olurken turnuvalar futbol müsabakalarıyla son buldu.

Turnuvada dereceye giren takımları kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Hilvan Yerel Eylem Grubu Koordinatörü Yusuf Yavuz, Hilvan Yerel Eylem Grubu olarak öğrencileri spora teşvik etmek için farklı branşlarda turnuvalar düzenlediklerini söyledi.

Bütün öğrenciler ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yavuz, "Koşuda 17 kişi, masa tenisinde 20 kişi, kort tenisinde 13 kişi, dart kız ve erkeklerde 34 kişi, halat çekmede 6 takım ve futbol turnuvasında 18 takım yarıştı. Bazı branşlarda 2 yıl, bazı branşlarda ise 3 yıldır turnuvalar düzenliyoruz. Elimizden geldiği kadar bu tür turnuvalara farkı branşlarda ekleyerek devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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