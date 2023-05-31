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beklesin.Şanlıurfa'da devrilen kereste yüklü tır yandı

AA

beklesin.Şanlıurfa'da devrilen kereste yüklü tır yandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrildikten sonra alev alan kereste yüklü tır kullanılmaz hale geldi.

İysa Güneş idaresindeki 27 EN 040 plakalı tır, Siverek - Hilvan kara yolu 20. kilometresinde devrildi.

Alev alan tır olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Bir süre trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Öte yandan, sürücünün, araç alev almadan önce çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

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